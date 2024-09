Zusammen mit einer Legende: Gelungener Auftakt des Nature E-Ride

Am vergangenen Wochenende drehte sich in Chur und der Region Plessur zwei Tage lang alles um den aktuellen Velotrend: das E-Bike. In Chur sowie auf den Trails im Bike Kingdom und der Region Plessur stand den E-Bike-Enthusiasten sowie Interessierten ein abwechslungsreiches und spannendes Programm zur Verfügung. Das Festivalgelände, welches sich direkt auf dem Parkplatz bei der Brambrüeschbahn in Chur befand, bildete den perfekten Ausgangspunkt um die neuesten E-Bikes bei einer Testfahrt auf den Trails unter die Lupe zu nehmen. Für das leibliche Wohl und die Stärkung vor oder nach der Tour sorgte ein ausgewähltes, lokales Foodangebot auf dem zentralen Festivalgelände.