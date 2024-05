Unterschiedliche Gemütslage bei Bündner Mountainbikerinnen: Die eine überzeugt, die andere startet nicht

Anina Hutter erlebte an der Mountainbike-EM in Rumänien in doppelter Hinsicht eine Premiere. Nicht nur absolvierte die 19-Jährige aus Trimmis ihr erstes Shorttrack-Rennen überhaupt in ihrer Karriere, sondern startete auch erstmals als U23-Fahrerin Seite an Seite mit der Elite. Beim Sieg der Französin Pauline Ferrand-Prévot aus Frankreich wurde sie 18. Im U23-Feld klassierte sie sich auf Rang 6. Hutter sagt zu ihrer Leistung: «Obwohl es sehr schlammig war, konnte ich gut pushen und im Verlaufe des Rennens Platz für Platz gut machen.»