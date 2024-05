Platter Reifen an der Bike Revolution: Nino Schurter verpasst Podestplatz

Lokalmatador Nino Schurter kämpft an der Bike Revolution in Chur als Favorit um den Sieg; und gegen einen platten Reifen. Er kommt darum nicht über den 8. Platz hinaus. Auch Vital Albin geht leer aus, er beendet das Rennen frühzeitig.

Regionalsport

Melanie Möhr ist Videojournalistin und Sportmoderatorin bei TV Südostschweiz. Aufgewachsen in Maienfeld hat sie nach einer Lehre, mehreren Saisons im Service, und einem Praktikum als Castingredakteurin den Weg in die Sportredaktion gefunden. Mehr Infos

