Chancenloser Schurter in Paris: Trotz Defekt krönt sich der britische Topfavorit zum Olympiasieger

Das fiel auf und gab zu reden:

Verpflegung muss geübt sein. Kurzzeitig streckt Schurter in der Verpflegungszone die Hand aus, bekommt aber den Bidon von seinem Betreuer nicht zu fassen und muss ohne Verpflegung in die nächste Runde. In den folgenden Runden klappts beim Schweizer Routinier besser. Dazu leistet er sich ein paar technische Fehler, die ihm sonst nicht passieren.

Bronzemedaillengewinner David Valero Serrano? Ja, da klingelt. was. An den Olympischen Spielen in Tokio schnappte der Spanier Schurter die Medaille weg und verwies den Bündner auf Rang 4. Dieses Mal wird Serrano kaum so weit vorne anzutreffen sein, vor allem auch weil er in Runde 3 kurzzeitig vom Rad absteigen muss.

Pidcock sieht wie ein sicherer Gold- oder zumindest Silbermedaillengewinner aus. Dann fängt er sich am Vorderrad einen Platten ein. Weil dies nahe bei der Technikzone geschieht, ist das nicht extrem schlimm. Doch das Malheur kostet deutlich mehr Zeit. Denn die britischen Mechaniker sind nicht bereit und Goldfavorit Pidcock muss warten. Trotzdem macht sich der Brite schliesslich zum zweifachen Olympiasieger.