Beim Heimrennen: Nino Schurter beendet seine Karriere in Lenzerheide

Der Heim-Weltcup am 21. September wird zum emotionalen Schlusspunkt: Mountainbike-Olympiasieger Nino Schurter verabschiedet sich in Lenzerheide endgültig vom Spitzensport.

Südostschweiz
16.08.25 - 16:46 Uhr
Regionalsport
In Lenzerheide: Nino Schurter bestreitet in der Heimat sein letztes Weltcup-Rennen.
Bild: Maxime Schmid / Keystone / Bild: Maxime Schmid / Keystone
