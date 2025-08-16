Beim Heimrennen: Nino Schurter beendet seine Karriere in Lenzerheide
Der Heim-Weltcup am 21. September wird zum emotionalen Schlusspunkt: Mountainbike-Olympiasieger Nino Schurter verabschiedet sich in Lenzerheide endgültig vom Spitzensport.
16.08.25 - 16:46 Uhr
Regionalsport
