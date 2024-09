Albin verpasst sein Heimrennen, Caluori schnuppert am Podest und ein Wahlbündner holt den Gesamtsieg

Die Lenzerheide musste in diesem Jahr ausnahmsweise ohne Weltcuprennen auskommen. Wenigstens machte der Swiss Bike Cup in der Bündner Destination Halt. Während sich bei den Frauen Ramona Forchini durchsetzte, siegte bei den Männern Luke Wiedmann. Die Cup-Gesamtsiege sicherten sich Seraina Leugger und der in Seewis wohnende Zürcher Timon Rüegg.

Zu überraschen wusste aber der erst 21-jährige Luke Wiedmann, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Dieser lieferte sich mit dem Favoriten und Schweizer Meister Filippo Colombo ab Mitte des Rennens ein spannendes Duell. Auf Rang 3 fuhrt Fabio Püntener aus dem Bike Team Solothurn. Er wies aber bereits eine Minute Rückstand aufs Spitzenduo auf. Hinter Püntener sicherte sich Timon Rüegg Rang 4 und damit den Sieg in der Gesamtwertung des Swiss Bike Cups. Der in Seewis lebende Zürcher krönte damit seine starke Saison. Unglücklicherweise nicht in den Kampf um den Gesamtsieg miteinsteigen, konnte der Bündner Vital Albin. Wegen einer vor einen Woche erlittenen Gehirnerschütterung musste er Forfait geben.