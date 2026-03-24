«Der Tinnitus ist vorprogrammiert an so einem Abend»: Jann Billeter erklärt, was speziell ist, wenn er Live im Stadion moderiert
Wenn das MySports-Studio in einem Stadion aufgebaut wird für einen Eishockeyabend, verändert das viel. Sowohl für den Moderator als auch für den Kommentator des Spiels. Was? Das wollten wir wissen.
Wenn das MySports-Studio in einem Stadion aufgebaut wird für einen Eishockeyabend, verändert das viel. Sowohl für den Moderator als auch für den Kommentator des Spiels. Was? Das wollten wir wissen.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
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