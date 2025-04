Sport Management Summit 2025: Gemeinsam engagiert für die Zukunft des Helferwesens

Was funktioniert und was nicht?

Die anschliessende Diskussion unter dem Titel «Ehrenamt – Investment in andere oder in sich selbst?» bot vielfältige Einblicke und regte zum Nachdenken an: Welche Formen der Anerkennung braucht freiwillige Arbeit heute? Was motiviert Menschen zum Engagement – und was hält sie davon ab? Schnell wurde klar: Freiwilligenarbeit ist kein Selbstläufer, sondern ein komplexes Feld mit hoher gesellschaftlicher Bedeutung. «Wir haben verschiedene Bonus-Malus-Systeme ausprobiert, aber die perfekte Lösung noch nicht gefunden», schilderte Christian Fontana, Präsident der UHC Dietlikon-Kloten Jets, die Herausforderungen aus Vereinssicht.

Auch im Fussball ist der Mangel an Freiwilligen spürbar – und das Potenzial längst nicht ausgeschöpft. «Wenn mir jemand sagt, dass bereits alle Väter gefragt wurden, ob sie als Trainer einspringen möchten, frage ich zurück: Und was ist mit den Müttern?», brachte Franziska Schild, Leiterin Fussballentwicklung Bern/Jura, Gesamtverantwortliche YB Frauen und ehemalige Nationalspielerin, das Thema auf den Punkt. Ihre Aussage macht deutlich: Im freiwilligen Engagement von Frauen liegt noch viel ungenutzte Kraft. Es gilt, diese gezielt anzusprechen und einzubinden.