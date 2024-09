Zwissler schiesst den EHC Chur in der Verlängerung zum Sieg

Sa. 21.09.2024 - 21:15

Der erste Saison-Heimsieg des Aufsteigers EHC Chur in der Swiss League ist also Tatsache. Vor 1011 Zuschauerinnen und Zuschauern bezwingt er die Bellinzona Snakes verdient mit 3:2. Dabei verläuft der Start in diese Partie für die Churer ernüchternd. Der erste Aufreger ist nach knapp vier Minuten eine Strafe gegen Churs Topskorer Darels Dukurs. Knapp 90 Sekunden brauchen die Bellinzona Snakes, um daraus Profit zu schlagen. Patrick Incir bringt die Gäste in Führung. Chur ist in der Folge nicht sattelfest im Spielaufbau und auch vor dem gegnerischen Tor zu wenig zwingend. Die Abschlüsse sind kein Problem für Noah Patenaude im Bellinzona-Tor. Für Probleme für die Churer sorgt dann Dorian Sanchez. Sein Schuss in der 15. Minute ist für Chur-Goalie Martin Neckar verdeckt, und die Tessiner jubeln ein zweites Mal.

Strafen unmittelbar vor der ersten Pause sind für die Churer die Chance zur Aufholjagd. Und diese wird genützt: In doppelter Überzahl bringt ein Billardtor – Bellinzonas Verteidiger Michael Pastori befördert den Puck schliesslich ins eigene Tor – den Anschlusstreffer. Offizieller Schütze ist Fabian Berri, der die Scheibe als letzter Churer berührt hat. 2:27 Minuten später ist die Partie wieder ausgeglichen: Churs Captain Ronny Dähler wird von der gegnerischen Verteidigung vergessen und kann nach dem Querpass von Fabian Eggenberger alleine vor Patenaude einschieben. Das Heimteam bleibt danach am Drücker und hat mehrere Male die Gelegenheit zum Ausgleich. Patenaude, die Leihgabe vom HC Ajoie, hält sein Team im Spiel.

Im dritten Abschnitt halten die Gäste zunächst wieder besser dagegen. Dann gibt es für Chur ab der 51. Minute die grosse Chance zum Führungstreffer. Während 90 Sekunden kommen sie erneut zu einer doppelten Überzahl. Diesmal aber ohne Erfolg. Chur sucht das dritte Tor auch danach vehement, Bellinzona rettet sich aber erfolgreich in die Verlängerung. In dieser ist es Jan Zwissler, der in der 3. Minute durchbricht, alleine auf Patenaude zustürmt und diesen zur Entscheidung bezwingt.

Sie waren am heutigen Abend die Auffälligsten:

Jan Zwissler: Der 25-jährige Stürmer taucht schon in der regulären Spielzeit zwei-, dreimal gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf, ist in diesen Situationen aber noch nicht erfolgreich. In der Verlängerung ist er dann aber eiskalt. Mit seinem ersten Saisontreffer sichert er dem EHC Chur den Zusatzpunkt.

Ronny Dähler: Der Churer Captain geht auch als Leader voran. Und der 23-Jährige erzielt in der 24. Minute den Ausgleich. Auch für ihn ist es das erste Tor in der noch jungen Saison.

Noah Patenaude: Beim HC Ajoie ist er in der National League der dritte Torhüter hinter Daminao Ciaccio und Benjamin Conz. Also bekommt der 21-Jährige als Leihgabe bei den Bellinzona Snakes in der Swiss League Spielpraxis. Dem zweifachen U20-WM-Teilnehmer haben es die Tessiner zu verdanken, dass sie mit einem Punkt aus Chur abreisen.

So geht es für Chur weiter:

Am Dienstag steht für den Aufsteiger in Olten das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Das nächste Mal zu Hause treten die Churer am Freitag an. Ihr Gegner sind dann die GCK Lions, der Play-off-Finalist der vergangenen Saison. Ihr könnt die Spiele des EHC Chur weiterhin bei uns im Liveticker verfolgen. Das wars für heute. Vielen Dank fürs Mitlesen und einen schönen Abend!