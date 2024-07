Jetzt im Liveticker: Die Broncos gehen im Swiss Bowl erstmals in Führung

3. Viertel

Interception von Romedi Parolini! Der Broncos-Linebacker profitiert von einem wild über die Mitte geworfenen Ball von Evans. Da muss ich der Zürcher Quarterback an der eigenen Nase nehmen. Unter Druck so einen Ball zu werfen ist nicht wirklich clever. Ballbesitz Broncos an der 15-Yard-Linie, die Renegades schenken den Bündnern noch weitere 15 Yards mit einem personal Foul.