HCD und Lausanne im Gleichschritt – 1:1 nach dem ersten Drittel

1. Pause, 1:1

Nichts Neues bisher auch heute in dieser Serie: Wie am Sonntag sind der HCD und Lausanne auch im zweiten Play-off-Spiel auf Augenhöhe und begegnen sich mit Tempo und Intensität. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer ist es auch diesmal wieder eine spektakuläre Partie. Die Davoser kassieren zwar erstmals in den diesjährigen Play-offs einen Gegentreffer in Unterzahl, können aber nur 40 Sekunden später in der 8. Minute reagieren. Verteidiger Näkyvä, der am Sonntag noch überzählig war, gleicht aus.