×

Kein Bündner Abend in der Swiss League: Chur verliert gegen Visp, Arosa kassiert 15. Niederlage in Serie

Nichts mit verfrühten Weihnachtsgeschenken: Chur und Arosa verlieren ihre letzten Spiele vor Heiligabend. Vor allem die Schanfigger erleben einen vogelwilden Abend.

Südostschweiz
23.12.25 - 22:30 Uhr
Regionalsport
Loïc Perrin: Der Arosa-Goalie hat viel zu tun.
Loïc Perrin: Der Arosa-Goalie hat viel zu tun.
Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone
Abo-Inhalt

Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.

Könnte euch auch interessieren