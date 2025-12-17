×

La Chaux-de-Fonds trifft in Unterzahl und führt 3:1 gegen Chur im Mitteldrittel

Findet der EHC Chur nach zwei Auswärts-Niederlagen in Folge bei La Chaux-de-Fonds wieder auf die Siegerstrasse? Verfolge die Partie bei uns im Liveticker.

Livio
Biondini
17.12.25 - 19:15 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt

Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.

Könnte euch auch interessieren