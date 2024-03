Doppelschlag innert 41 Sekunden: Die Lions führen in Davos früh mit 2:0

Vor dem Spiel

In der Aufstellung des HCD gibt es im Vergleich zur Aufstellung am Donnerstag in Biel nur eine Änderung: Der finnische Verteidiger Kristian Näkyvä kehrt ins Line-up zurück, dafür ist sein Landsmann Aleksi Mustonen überzählig. Der HCD spielt somit mit vier Imports im Sturm und zwei in der Verteidigung.