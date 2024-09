Der EHC Chur wird besser, liegt aber noch immer 0:1 zurück

Vor dem Spiel

Die GDT Bellinzona Snakes warten noch auf den ersten Punkt. Sie sind mit drei Niederlagen in die Saison gestartet und stehen am Ende der Tabelle – dort, wo sie von vielen auch am Ende der Qualifikation erwartet werden. Seit 2016 sind die Tessiner in der Swiss League. Bis am Ende der zurückliegenden Saison waren sie noch als Bellinzona Rockets unterwegs. Wirklich gezündet haben die Raketen nie. Nur einmal – in der Saison 2020/21 qualifizierten sie sich für die Play-offs.