Der EHC Chur führt nach der Hälfte des Spiels in Winterthur

25. Minute, 0:1

Der EHC Winterthur erreichte in der letzten Saison hauchdünn noch die Playoffs - scheiterte dann aber in der ersten Runde am späteren Swiss League Champion La-Chaux-De-Fonds.

Die Churer gewannen die Quali in der MyHockeyLeague - und danach auch das Final gegen den EHC Seewen nach fünf Spielen und wurde somit Schweizer Amateurmeister.

Der Aufstieg war schon nach dem Viertelfinal-Sieg gegen Langenthal perfekt, da die anderen verbleibenden Teams kein Aufstiegsgesuch gestellt hatten.