Arosa kassiert Stängeli gegen La Chaux-de-Fonds, harmloses Chur verliert in Thurgau

Ein harmloser EHC Chur verliert beim effizienten HC Thurgau - Arosa kann zwei Drittel mithalten, im letzten Drittel werden die Aroser aber komplett überrannt.

Südostschweiz
03.01.26 - 17:32 Uhr
Regionalsport
