Arosa kassiert Stängeli gegen La Chaux-de-Fonds, harmloses Chur verliert in Thurgau
Ein harmloser EHC Chur verliert beim effizienten HC Thurgau - Arosa kann zwei Drittel mithalten, im letzten Drittel werden die Aroser aber komplett überrannt.
Ein harmloser EHC Chur verliert beim effizienten HC Thurgau - Arosa kann zwei Drittel mithalten, im letzten Drittel werden die Aroser aber komplett überrannt.
03.01.26 - 17:32 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt
Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.
Könnte euch auch interessieren