Chur führt nach der Spielhälfte knapp beim EHC Visp

28. Minute, 0:1

Visp kommt in diesem Powerplay zu Abschlüssen - entweder gehen diese aber vorbei, drüber oder Martin Neckar im Churer Tor ist bereit - bis zum Pfostenschuss von Alessandro Lurati! Im Gegenzug scheitert Canova an Meyer, während Ramsauer von der Strafbank kommt. Es läuft wieder was in diesem Spiel.