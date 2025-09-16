×

Nach bitteren WM-Tränen: Bündner Leichtathletin Annik Kälin muss Saison beenden

Eine Verletzung des Knöchels zwingt die Bündner Weitspringerin und Siebenkämpferin Annik Kälin, die Saison vorzeitig zu beenden. Damit ist auch die WM in Japan frühzeitig vorbei.

Ruetsch
Menzi
16.09.25 - 10:36 Uhr
Regionalsport
Von Verletzung ausgebremst: Annik Kälin muss die WM und die Saison frühzeitig beenden.
Bild: Michael Buholzer / Keystone
