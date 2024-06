UBS Kids Cup: Die 18 Kantonsbesten dürfen sich im Letzigrund wie Leichtathletikstars fühlen

von Michael Holzinger

Grosser Jubel bei den 18 Siegerinnen und Siegern des Kantonalfinals in Landquart. Diese Leichtathletiktalente qualifizieren sich direkt für den Schweizer Final am 7. September im Stadion Letzigrund. Dort dürfen sie sich wie die grossen Leichtathletikstars fühlen, die zwei Tage zuvor bei Weltklasse Zürich in der höchsten internationalen Meetingserie an den Start gehen.