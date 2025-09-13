Tränen statt Medaillenkampf: Annik Kälin erlebt bitteren WM-Auftakt

Tränen statt Finalqualifikation. Nein, so hat sich Annik Kälin den WM-Auftakt in Tokio bestimmt nicht vorgestellt. Im Weitsprung ist der Wettkampf für die Grüscherin schon nach drei Versuchen zu Ende. 6,36 Meter im ersten Versuch reichen nicht fürs Weiterkommen. Die Versuche 2 und 3 sind beide ungültig.

Sorgen machen die Bilder zwischen Kälins Versuchen. Der Fuss der Bündnerin ist einbandagiert. Nach dem zweiten Versuch setzt sich Kälin an eine Werbebande, vergiesst – scheinbar geplagt von Schmerzen – ein paar Tränen. Eine Konkurrentin tröstet die 25-jährige Bündner Sportlerin des Jahres.

Bitteres Déjà-vu

Auf die Schweizer Meisterschaften hatte Kälin vor zwei Wochen verzichtet – wegen eines verstauchten Fusses. Vor dem Start in Tokio zeigte sie sich aber zuversichtlich. «Der Fuss hält momentan allen Belastungen stand», so Kälin gegenüber SRF. Bei der Hauptprobe bei Weltklasse Zürich habe sie keine Schmerzen verspürt.

Kälin verlässt das Stadion in Tokio durch einen Hinterausgang. Dafür nimmt Trainer und Vater Marco Kälin Stellung: «Die Trainings haben super funktioniert. Aber die Impulse im Wettkampf sind ganz andere», so der Arzt. «Beim ersten Sprung verspürte sie einen Zwick. Beim zweiten und dritten Sprung wurde es nochmals heftiger.»

Für Kälin ist die WM eine Art Déjà-vu: 2023 muss sie den Siebenkampf an den Titelkämpfen in Budapest nach zwei Disziplinen wegen Erkrankungssymptomen abbrechen. «Ich fühle mich geschwächt und spüre Erkrankungssymptome. Unter diesen Umständen bin ich nicht in der Lage, ein Resultat zu erzielen, das meinen Vorstellungen entspricht, und ich will kein gesundheitliches Risiko eingehen», so Kälin damals.

Und der Siebenkampf?

In Tokio plant die Bündnerin einen Doppelstart, der Siebenkampf steht am kommenden Wochenende auf dem Programm. Ob sie diesen nach dem bitteren WM-Start absolvieren wird? Marco Kälin: «Wir werden sehen, was das nun für den Mehrkampf bedeutet.»