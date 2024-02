Paukenschlag im Weitsprung: Annik Kälin springt neuen Schweizer Rekord in der Halle

Annik Kälin befindet sich in beneidenswerter Frühform. Das zeigt die Bündner Siebenkämpferin an den Schweizer Hallen-Meisterschaften in St. Gallen, wo sie über 60 Meter Sprint und im Weitsprung antritt. Mit ihrem vierten Satz auf 6,76 Meter holt sich die 23-Jährige nicht nur Weitsprung-Gold, sondern stellt gleichzeitig einen neuen Schweizer Rekord in der Halle auf. Kälin übertrifft damit die bisherige Bestmarke von Irene Pusterla um fünf Zentimeter. Aufgestellt hatte diesen die Tessinerin vor 13 Jahren. In all ihren Versuchen sprang Kälin konstant weit. Viermal gelang ihr mindestens eine Weite von 6,55 Meter.

Im Sprint scheitert Kälin derweil im Halbfinal, wo sie in ihrem Heat in 7,38 Sekunden Fünfte wird.