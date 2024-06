Auftritt in Mannheim: Drei Bündner Leichtathletinnen überzeugen in Deutschland

Capaul mit persönlicher Bestleistung

Blumenthal und Frei gingen in den Sprintdisziplinen an den Start. Blumenthal überquerte die 100 Meter in der Zeit von 12,08 Sekunden. Frei erreichte über die halbe Bahnrunde eine neu persönliche Bestleistung mit 24,58 Sekunden. Zudem durfte sie im Schweizer Team 2 in der 4x100-Meter-Staffel starten.