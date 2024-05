Die Trailtrophy startet: Werden die Bündner Läuferinnen und Läufer noch fleissiger sein als im Vorjahr?

Die Trailtrophy geht in die nächste Runde. Ab Samstag bis am 31. Oktober können auf den schönsten Routen im Kanton Graubünden und neu auch in weiteren Regionen der Schweiz Trophäen gesammelt werden. Dies schreibt der Verein Graubünden Trailrun in einer Medienmitteilung. Bei der Trailtrophy-Herausforderung soll das Naturerlebnis ohne Zeitdruck im Vordergrund stehen. Die Veranstalter betonen, dass die Teilnehmenden selber bestimmen können, wann und wo sie ihre Läufe absolvieren. Wie schnell man den Trail absolviert, spielt keine Rolle. Denn bei der Trailtrophy gehe es übergeordnet um die Förderung der Trailrunning-Community, das Entdecken neuer Trails sowie Regionen und schlussendlich vor allem um die Bewegung in der freien Natur weit weg vom Alltagsstress.