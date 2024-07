Davos steht vor einem heissen Lauf-Wochenende

Judith Wyder am Start

Auf der Startliste figurieren prominente Namen. Zwei Vorjahressieger zum Beispiel: der Deutsche Benedikt Hoffmann (Diamond Run) und der Bulgare Shaban Mustafa (Gold Run), die wieder auf den gleichen Distanzen an den Start gehen. Dies im Gegensatz zum Schweizer Stephan Wenk, der vor Jahresfrist den zweiten Rang am Diamond Run erreichte und diesmal eine Teilnahme am Gold Run ins Auge fasst. Zu seinen stärksten Widersachern nebst Shaban Mustafa zählen die beiden Schweizer Jens-Michael Gossauer (Vize-Weltmeister im Duathlon) und François Leboeuf. Ebenfalls gemeldet sind dessen Ehefrau Theres Leboeuf (Bronze Run) sowie Judith Wyder. Sie ist mehrfache Orientierungslauf-Weltmeisterin und Ende Juni Siegerin des renommierten Marathons du Mont-Blanc in Chamonix.