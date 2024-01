Traumtor von Dahlbeck: Der HCD ist zurück in der Partie

Pause

Ja, was soll ich sagen. Vielleicht ist «zerfahren» das richtige Wort für den Auftritt des HCD in diesen ersten 20 Minuten. In der Defensive leistet man sich zu viele Fehler. Zudem kommen die Bündner mit dem Forechecking der Langnauer überhaupt nicht zurecht. Rohrbach bringt Langnau schon früh in Führung. Der Ausgleich von Egli kommt etwas aus dem Nichts nach einem Bully. Danach ist die Partie offen. Bis Weibel von der Passivität in der HCD-Defensive profitiert. Mal schauen, was da noch kommt.