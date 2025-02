Vor dem WM-Start: 8 von 14 Langläuferinnen und Langläufer stammen aus Graubünden

Baumann, Rüesch und Kälin müssen sich gedulden

Bei den Frauen ist aus Bündner Sicht in erster Linie Meier das Überstehen des Viertelfinals zuzutrauen. Die 29-jährige Davoserin hat beim Heimweltcup im Engadin in dieser Saison mit Rang 10 überzeugt. Die weiteren Bündnerinnen und Bündner (Rüesch, Baumann und Nadja Kälin) haben ihre Stärken dann in den Distanzrennen, die erst in den kommenden Tagen auf dem Programm stehen. Die Langlauf-WM in Norwegen dauert bis am Sonntag, 9. März.