Skatingrennen und Teamsprint im Klassisch-Stil an den Bündner Langlauf-Meisterschaften in Brigels

Am Samstag und am Sonntag finden die Bündner Langlauf-Meisterschaften in Brigels statt. Organisiert vom Bündner Skiverband gibt es am Samstag einen Einzellauf in der Skatingtechnik und am Tag darauf einen Teamsprint im klassischen Stil, wie die OK-Präsidentin Ester Vonplon in einer Medienmitteilung schreibt.