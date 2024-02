Langläufer Isai Näff wird Junioren-WM-Fünfter

Auch in seinem zweiten Wettkampf an den Nachwuchs-Weltmeisterschaften im Langlauf im slowenischen Planica durfte Isai Näff mit einer Medaille liebäugeln. Am Ende landete er in der U20-Kategorie über 20 Kilometer Massenstart in der freien Technik als Fünfter erneut neben dem Podium. Der 18-Jährige vom Skiclub Lischana Scuol befand sich bis wenige Kilometer vor dem Ziel in aussichtsreicher Position im Kampf um das weitere Edelmetall hinter dem früh enteilten Norweger Jörgen Nordhagen. Doch am Ende konnte Näff im Medaillenkampf nicht mehr mit der Konkurrenz mithalten.

Näff gehört dem tieferen Jahrgang 2005 an. Der Athlet aus Sent gilt seit längerem als mutmasslich aussichtsreichstes Schweizer Nachwuchstalent. Im ersten Wettkampf in Planica hatte er am Montag im Sprint in der freien Technik bereits den Nachweis seiner Klasse erbracht. Mit Rang 4 hatte er eine Medaille ebenfalls knapp verpasst.

Hinter Näff wusste mit Jon-Fadri Nufer aus Sedrun ein zweiter Bündner zu überzeugen. Er lag über weite Strecken des Wettkampfs auf Top-10-Kurs. Am Ende belegte er den elften Rang. Bei den Frauen beendete Anina Hutter aus Trimmis den Wettkampf auf Rang 26.