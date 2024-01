Bündner Langlauf-Hoffnungen im Goms: Der Nachwuchs meldet Ambitionen an

von Jörg Greb

Die Worte von Nadja Kälin klingen zurückhaltend: «Cool gewesen.» Ein Schuss mehr Begeisterung wäre aber nicht überheblich gewesen. Weil die 22-Jährige nach einer Lebensmittelvergiftung geschwächt und angeschlagen war – «noch am Dienstag fühlte ich mich energielos» –, verzichtete sie auf die beiden ersten Starts in der Mixed-Staffel und im Sprint am Freitag und am Samstag. Am dritten Tag des neuen Weltcupstandorts aber präsentierte sie sich hervorragend; Platz 15 im kompetitiven Feld dieses 20-km-Massenstartrennens.