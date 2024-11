Alles für die schnellste Rennlinie im Skirennsport: FHGR-Projekt gewinnt Swiss Olympic Science Award

Prof. Dr. Martin Bünner, der am Institut für Data Analysis, Artificial Intelligence, Visualization und Simulation unter anderem im Bereich der Sporttechnologie forscht, wird in der Medienmitteilung wie folgt zitiert: «Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie macht die Relevanz sichtbar, die unsere Forschung für den Spitzensport haben kann.» Gerade der Bereich, in dem sich Leistungssport und Data Science berühren, sei interessant und lasse auch in Zukunft spannende Innovationen erwarten. Was das Siegerprojekt, dessen Entwicklung bereits im Jahr 2016 begann, genau kann? «Es ermöglicht nicht nur eine effektive und gezielte Rennvorbereitung für Athletinnen und Athleten, sondern kann auch Rennzeiten sekundengenau vorhersagen», so Prof. Dr. Bünnner weiter.