Der HCD siegt zum 12. Mal im 13. Spiel: Wenn es läuft, dann gewinnt man auch solche Partien
Langsam wird es unheimlich. Obwohl der HC Davos sich gegen Kloten auswärts lange schwer tut und wiederholt auf einen starken Torhüter vertrauen muss, sichert er sich den nächsten Sieg und gewinnt 3:2 in der Fremde.
11.10.25 - 19:30 Uhr
Regionalsport
