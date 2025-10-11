×

Der HCD siegt zum 12. Mal im 13. Spiel: Wenn es läuft, dann gewinnt man auch solche Partien

Langsam wird es unheimlich. Obwohl der HC Davos sich gegen Kloten auswärts lange schwer tut und wiederholt auf einen starken Torhüter vertrauen muss, sichert er sich den nächsten Sieg und gewinnt 3:2 in der Fremde.

Stefan
Salzmann
11.10.25 - 19:30 Uhr
Regionalsport
Spieler des Spiels: HCD-Torhüter Sandro Aeschlimann sichert den Davosern den nächsten Sieg.
Bild: Patrick B. Krämer / Keystone
