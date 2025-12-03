Unihockeyhochburg Graubünden: Von Dominaz zu Abstiegsangst
Früher führte kein Weg an den Bündner Unihockeyklubs vorbei, heute sieht das anders aus. Die Männerteams, Alligator Malans und Floorball Chur United kämpfen am Tabellenende ums Überleben. Wir suchen Gründe und Lösungen.
Früher führte kein Weg an den Bündner Unihockeyklubs vorbei, heute sieht das anders aus. Die Männerteams, Alligator Malans und Floorball Chur United kämpfen am Tabellenende ums Überleben. Wir suchen Gründe und Lösungen.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.
Chur und Malans auf Stufe L…
Chur und Malans auf Stufe L-UPL und U21 mit einem gemeinsame Team spielen
Dann je ein Herren Team mit Ziel nlb oder 1.liga
Alle U-Stufen sollen beide Clubs ihre Teams stellen. wie im Bericht gesagt, Leistung-Teams in der oberster nachwuchsliga.
Frauen förderung muss ebenfalls verbessert werden. mädchen sollen nach dem kf höchstens zwei jahre in der u14 spielen. Im alter von 14 sollten die Girls in der Stufe U17 (reine mädchen teams) spielen.
Leider ist das reines wunschdenken und wird auch bei einem abstiegs (hoffe ich natürlich nicht) eines clubs nie geschehen.
Aufwachen, es geht nur zusammen