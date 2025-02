Eine Konstante und mehrere Überraschungen: Das sind Jankas Tipps für die zwei WM-Abfahrten

Bei Platz 2 will Janka nichts Neues wagen. Die Silbermedaille geht seiner Meinung nach wieder nach Italien an Federica Brignone. Jankas Erklärung? «Sie ist in beiden Speed-Disziplinen sehr konstant und wird deshalb auch in der Abfahrt um die WM-Medaillen mitfahren. Am Ende reicht es wieder zu Rang 2.»

Mit Platz 3 geht die Bündner Skilegende etwas Risiko. Er setzt auf die US-Amerikanerin Breezy Johnson. «Wie es sich schon in der Abfahrt mit Rang 3 von Lauren Macuga gezeigt hat, sind die Amis wie die Norwegerinnen und Norweger stark an Grossanlässen. Johnson hat gute Trainings gezeigt. Deshalb traue ich ihr Bronze zu.»