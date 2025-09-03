Eine Stadt steht Kopf für seinen König: So könnt ihr den Orlik-Empfang bei uns live erleben

Erstmals überhaupt hat Graubünden einen Schwingerkönig. Drei Tage nach seinem grossen Triumph wird Armon Orlik in seiner Heimat Maienfeld empfangen. Über 5000 Fans werden im Städtchen erwartet. Bei uns könnt ihr das grosse Fest live mitverfolgen.

In unserem Liveticker stimmen wir euch ab 16 Uhr auf den grossen Empfang vor. Zirka um 18 Uhr sollte König Orlik in Maienfeld eintreffen. Wir begleiten den Umzug durch das Städtchen, liefern die besten Impressionen.

Im TV schalten wir ab 18 Uhr live nach Maienfeld, sprechen mit Wegbegleitern und Fans. Und bringen so die Stimmung direkt zu euch in die Stube.

Und im Radio seid ihr dank regelmässigen Liveschaltungen mittendrin statt nur dabei.