Zwei Traumtore inklusive: Das sind die Video-Highlights vom ersten Arosa-Heimspiel
Im zweiten Spiel in der Swiss League schiesst der EHC Arosa seine ersten Tore - und was für welche. Hier gibts die Video-Highlights vom Heimspiel gegen Sierre.
14.09.25 - 20:50 Uhr
Regionalsport
