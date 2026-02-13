Reitstiefel statt Skischuhe: Das ist Vanessa Kaspers Weg an die Olympischen Spiele
Vanessa Kasper findet bei den Tieren die Ruhe, die sie auch auf der Piste schnell macht. Es hat sie bis an die Olympischen Spiele gebracht. Zum grössten Rennen ihrer Karriere sagt sie: «Die Tore sind auch da rot und blau.»
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
