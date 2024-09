Verstärkung aus Langnau: Patrick Petrini wechselt zum EHC Chur

Do. 19.09.2024 - 09:14

Nach 0:2-Rückstand: Arosa dreht Spiel in Frauenfeld

Der Start in die zweite Partie der My Hockey League misslingt Arosa komplett. Am Mittwochabend liegen die Schanfigger kurz nach Beginn des Mitteldrittels und eines gegnerischen Doppelschlags mit 0:2 in Frauenfeld zurück. Doch die Aroser geben sich nicht auf und können das Spiel gegen den noch punktlosen Gegner bis Ende des zweiten Drittels ausgleichen. Zuerst trifft Reto Amstutz, dann Gregory Bedolla. Im Schlussabschnitt dauert es bis zur 52. Minute. Dann sorgt Luca Gauch für den entscheidenden Treffer zum 3:2-Auswärtssieg für den EHC Arosa. Es ist im zweiten Spiel der erste Vollerfolg für die Schanfigger. Weiter gehts für die Bündner am Samstagabend in Langenthal mit Partie Nummer 3 in der dritthöchsten Schweizer Spielklasse.