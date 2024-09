Nach Check gegen den Kopf: Verfahren gegen Andres Ambühl eingeleitet

Mi. 18.09.2024 - 13:12

Calle Andersson vor Unterschrift in Davos?

Verstärkt sich der HCD nochmals in der Defensive? Nach Informationen der Südostschweiz soll Lugano-Verteidiger Calle Andersson kurz vor der Unterschrift in Davos stehen. Der Schwede mit Schweizer Lizenz steht seit zwei Jahren im Tessin unter Vertrag. Davor spielte er mehrere Saisons in Bern. Was für einen Wechsel spricht? Andersson lief am vergangenen Spengler Cup schon für den HCD auf, erzielte in vier Spielen zwei Tore und hatte damit einen wesentlichen Anteil am Titelgewinn der Davoser. Im ersten Meisterschaftsspiel der Luganesi am Dienstagabend (2:3 gegen Zug) war der 30-Jährige zudem überzählig. Andersson gilt als Offensivverteidiger, in seiner besten Saison in Bern gelangen ihm 27 Skorerpunkte.