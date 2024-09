HCD muss zum Saisonstart auf Rico Gredig verzichten - das ist der Grund

Do. 12.09.2024 - 07:53

HCD-Stürmer Gredig fehlt zum Saisonstart

Der HC Davos muss zum Start in die neue Saison auf Stürmer Rico Gredig verzichten. Der 19-Jährige, im Sommer in der sechsten Runde gedraftet, wurde ins Rookie Camp der New York Rangers eingeladen. Wie lange Gredig dem HCD fehlen wird, ist noch nicht klar. Für die Davoser gab Gredig in der vergangenen Saison sein Debüt in der National League. In 28 Partien erzielte er zwei Tore.