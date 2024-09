Do. 12.09.2024 - 10:29

Früherer HCD-Captain arbeitet nun für den Schweizer Eishockeyverband

Der 52-jährige Beat Equilino tritt am 1. Oktober eine neue Stelle im Eishockey an. Der frühere HCD-Captain ist von da an Teammanager auf Stufe der Nationalmannschaften U16 bis U20 beim Schweizer Eishockeyverband. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, ersetzt er dort den ehemaligen Kloten-Verteidiger Lukas Baumgartner, der nach sechs Jahren zum Schweizer Nationalteam aufsteigt. Der Davoser Beat Equilino verbrachte seine Karriere beim Schweizer Rekordmeister im Landwassertal. 2002 gewann er mit den Bündnern den Schweizer Meistertitel, in den beiden Vorjahren wurde er zweimal Spengler-Cup-Sieger. Zwischen 1994 und 1999 lief er als Captain des HCD auf. Seit seinem Rücktritt arbeitete er von 2016 bis 2023 beim EHC Kloten. Zuletzt war er als Head of Sales für den Spengler Cup tätig. Zu seiner neuen Aufgabe sagt er: «Ich freue mich darauf, wieder näher am Sport zu sein und mit den jungen Spielern zusammenarbeiten.»