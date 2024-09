Fanartikel-Unikat: Tochter von HCD-Trainer näht sich eine Trikot-Jacke

Di. 10.09.2024 - 19:18

HCD leiht zwei U-20-Spieler für einzelne Partien aus

Wie der HC Davos am Dienstag bekannt gibt, werden die beiden U-20-Spieler Nico Vieli und Gian Leipold diese Saison für einzelne Partien an den EHC Arosa ausgeliehen. Die beiden Spieler besitzen je eine B-Lizenz. Vieli absolvierte in der vergangenen Saison alle Partien für das U-20-Team der Davoser - vier davon als Captain - und kam auf total 35 Skorerpunkte (16 Tore und 19 Assists). Leipold hingegen verpasste sieben Partien und wies 19 Skorerpunkte (4 Tore und 15 Assists) auf. Stürmer Vieli kam in der Saison 2018/19 vom EHC Chur nach Davos. Verteidiger Leipold spielte erstmals in der Saison 2019/20 für den Davoser Klub.