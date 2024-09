Der EHC Arosa punktet zum Auftakt

Mo. 16.09.2024 - 08:22

EHC Arosa punktet zum Auftakt

Der stark veränderte und um einiges verjüngte EHC Arosa ist mit einem Punkt in die neue MHL-Meisterschaft gestartet. Zu Hause unterlagen die Aroser am Samstag Hockey Huttwil mit 3:4 nach Verlängerung. Das entscheidende Tor erzielten die Gäste nach 44 Sekunden in der Overtime. Der EHC Arosa war nur 47 Sekunden vom Sieg entfernt. Nachdem er den frühen 0:2-Rückstand mit Treffern von Marcell Révész (12. Minute) und Nathan Cantin (27.) aufgeholt hatte, ging er in der 56. Minute durch Gregory Bedolla erstmals in Führung. In der Schlussminute der regulären Spielzeit rettete sich Huttwil in die Verlängerung. Ihr zweites Saisonspiel bestreiten die Aroser am Mittwochabend in Frauenfeld.