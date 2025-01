Nach dem Viertelfinal ist Schluss: Das Schweizer Snowboard-Alpin-Team geht in Scuol leer aus

Als Flurina Bätschi in ihrem Viertelfinal im Parallel-Riesenslalom am Heimweltcup in Scuol zu Fall kommt, ist es amtlich: Mit der 21-jährigen Davoserin ist auch die letzte vom Schweizer Snowboard-Alpin-Team ausgeschieden. Noch bevor es im Halbfinal darum gegangen wäre, um die Medaillen zu kämpfen.

Dabei sah die Ausgangslage verheissungsvoll aus. Mit Ausnahme von Jessica Keiser und der Engadinerin Larissa Gasser schafften es beide Schweizer und eben drei der fünf Athletinnen des Heimteams in der Qualifikation unter die besten 16 und damit in die Finalläufe. Während Bätschi und Ladina Caviezel den Einzug in den Viertelfinal schafften, schieden Julie Zogg, der Churer Dario Caviezel sowie Gian Casanova aus.

Gleiches passierte auch den beiden Schweizer Viertelfinalistinnen. Während Caviezel 30 Hundertstel hinter der Japanerin Tsubaki Miki über die Ziellinie fuhr, stürzte Bätschi im Duell gegen die Niederländerin Michelle Dekker. Damit endet der zweite Schweizer Heimweltcup ohne Erfolg aus Sicht des Gastgebers.