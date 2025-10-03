×

Jetzt im Liveticker: Holt sich Chur den nächsten Sieg?

Holt sich der EHC Chur den zweiten Sieg in der Liga? Nach dem erfolgreichen Derby gegen den EHC Arosa steht nun das wichtige Auswärtsspiel beim HC Thurgau an.

Marco
Werro
03.10.25 - 19:25 Uhr
Regionalsport
