Nach drei Siegen in Serie: Der EHC Chur verliert auswärts gegen den HC Sierre
Der EHC Chur verliert das erste von zwei Spielen beim HC Sierre an diesem Wochenende. Die Churer blieben übers ganze Spiel chancenlos. Morgen Sonntag haben sie aber schon die Chance zur Revanche.
Der EHC Chur verliert das erste von zwei Spielen beim HC Sierre an diesem Wochenende. Die Churer blieben übers ganze Spiel chancenlos. Morgen Sonntag haben sie aber schon die Chance zur Revanche.
13.12.25 - 17:40 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt
Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.
Könnte euch auch interessieren