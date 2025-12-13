×

Nach drei Siegen in Serie: Der EHC Chur verliert auswärts gegen den HC Sierre

Der EHC Chur verliert das erste von zwei Spielen beim HC Sierre an diesem Wochenende. Die Churer blieben übers ganze Spiel chancenlos. Morgen Sonntag haben sie aber schon die Chance zur Revanche.

Marco
Werro
13.12.25 - 17:40 Uhr
Regionalsport
