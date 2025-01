Neben Granit Xhaka und NHL-Star Fiala: Lara Heini an Sports Awards ausgezeichnet

Sie hat in ihrer Karriere schon einiges gesehen und erlebt. Mit Piranha Chur gewann Lara Heini einst den Schweizer Meistertitel. Vor rund sechs Jahren wechselte die Bündnerin nach Schweden, spielt seither in der besten Liga der Welt. Mit dem Nationalteam nahm sie an Weltmeisterschaften teil, wurde vor einem Jahr ins All-Star-Team des Turniers gewählt. Im Frühling wurde Heini vom Fachmagazin «Innebandymagazinet» zum zweiten Mal zur besten Goalie der Welt gekührt.

Und nun die nächste grosse Ehre für die 30-Jährige. An den Sports Awards wird Heini in der Kategorie MVP auf Rang 3 gewählt. Hinter Nati-Captain Granit Xhaka und NHL-Star Kevin Fiala. 12,4 Prozent aller Stimmen gehen an die Bündnerin. Fiala kommt auf deren 24, Xhaka auf knapp 39.

Übrigens: Heini erscheint an der grossen TV-Gala in Zürich mit Begleitung aus Graubünden. Die ehemalige Piranha- und Nationalspielerin Flurina Marti begleitet ihre Kollegin. Und gratuliert am späten Abend auf Instagram: «Beeindruckend und verdient.»