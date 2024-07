Swiss Seniors Open: In Bad Ragaz steht viel Golfprominenz am Abschlag

Die beiden Dominatoren der Tour 2023 sind am Start

Das Swiss Seniors Open, das seit 1997 ausgetragen wird, ist traditionell stark besetzt. Angeführt wird das Teilnehmerfeld in diesem Jahr vom Titelverteidiger Adilson Da Silva. Der Brasilianer triumphierte 2023 nicht nur in Bad Ragaz, er gewann auf der Tour drei weitere Turniere und kämpfte bis zum Tourfinale auf Mauritius um die John Jacobs Trophy, die es für den Besten in der Order of Merit gibt. Da Silva reist mit hohen Erwartungen in die Schweiz: «Ich freue mich darauf, wieder nach Bad Ragaz zu kommen. Es wäre etwas ganz Besonderes, den Titel erfolgreich zu verteidigen.» Seine gute Form stellte der Südamerikaner im Juni bei der Irish Legends unter Beweis, als er sich seinen ersten Saisonsieg 2024 sicherte.

Da Silvas auf dem Papier «stärkste Gegner» dürfte Peter Baker sein, der kürzlich die US Senior Open auf Rang elf beendete. Der Engländer feierte 2023 ebenfalls vier Turniersiege und sicherte sich am Ende der Saison die John Jacobs Trophy. «Ich bin stolz, die Order of Merit gewonnen zu haben», sagt Baker. In Bad Ragaz war er bislang vier Mal am Start. 2019 belegte er mit zwei Schlägen Rückstand auf José Coceres den 2. Platz. Seine Erwartungen für diese Woche? «Als Tour Professional reist man zu jedem Turnier mit der Hoffnung, eine Chance auf den Sieg zu haben. Ich möchte in Bad Ragaz definitiv auch einmal gewinnen.» Ein Sieg ist ihm in diesem Jahr auf der Legends Tour bereits gelungen – auf Barbados.