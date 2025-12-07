×

Der EHC Chur holt sich gegen die GCK Lions den dritten Sieg in Folge – und entscheidet das Drama erst in der Verlängerung

Der EHC Chur setzt seine Siegesserie fort: Nach einer hart umkämpften Partie auf Augenhöhe sichern sich die Bündner in der Verlängerung den entscheidenden Treffer. Den Spielverlauf gibt’s hier im Ticker zum Nachlesen.

Sophie
Gäumann
07.12.25 - 16:40 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt

Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.

Könnte euch auch interessieren