Giovane Elber, Lucio, Alex Frei - diese Stars kommen an die Schneefussball-WM nach Arosa

Champions-League-Sieger, Weltmeister und Europameister in Arosa - ein Ding der Unmöglichkeit? Nein! Für die Schneefussball-WM reisen die ganz grossen Namen der Fussballszene ins Schanfigg. Am 16. Januar ist es wieder soweit. Die Schweiz will ihren Titel aus dem letzten Januar verteidigen.

Sie tut das mit einigen prominenten Namen im Team. Nati-Rekordtorschütze Alex Frei soll vorne für die Tore sorgen. Zusammen mit Stéphane Chapuisat, einst Champions-League-Sieger mit Dortmund. Mit Admir Mehmedi und Blerim Dzemaili stehen weitere torgefährliche Spieler im Kader des Trainerduos Andy Egli / Rolf Fringer. Und hinten sicher der langjährige Nationalgoalie Diego Benaglio ab.